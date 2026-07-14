Москва14 июл Вести.Руководитель может отказаться подписывать заявление об увольнении по собственному желанию, но с юридической точки зрения его согласие или подпись для расторжения трудового договора не требуются. Об этом в беседе с RT рассказала HR-директор Level Group Валентина Романова.

По словам эксперта, трудовое законодательство защищает право работника на свободный труд.

Согласно Трудовому кодексу России (ст. 80 ТК России), работник обязан лишь письменно уведомить работодателя о своем намерении расторгнуть трудовой договор, как правило, за две недели. Важно понимать, что две недели — это максимальный срок, на который работодатель может попросить сотрудника остаться на рабочем месте, но по договоренности срок может быть и меньше. В любом случае работодатель не имеет права отказывать сотруднику в увольнении по собственному желанию подчеркнула она

Романова отметила, что закон устанавливает обязанность работника предупредить работодателя, а не получить от него разрешение на уход.

Если руководитель игнорирует заявление или отказывается его принимать, главное — зафиксировать факт письменного уведомления работодателя. В первую очередь попробуйте подать заявление, принеся его отдел трудовых отношений или в отдел кадров. Важно, чтобы на вашем экземпляре ответственный сотрудник поставил дату приема, входящий номер, свою должность и подпись, так как со следующего дня начнется отсчет двух недель посоветовала собеседница RT

В случае, если руководитель отказывается принимать заявление лично, лучше отправить его заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении на юридический адрес работодателя, указанный в ЕГРЮЛ, порекомендовала Романова. Она отметила, что в этом случае двухнедельный срок отработки начнет исчисляться со дня, следующего за днем получения письма работодателем.

После того как работник уведомил работодателя, ему необходимо добросовестно выполнять свои обязанности в течение установленного срока предупреждения, который обычно составляет две недели, добавила эксперт.

По истечении этого срока сотрудник имеет полное право прекратить работу.

В ситуации, когда в последний рабочий день с вами не произвели полный расчет и не выдали документы (трудовую книжку или справку СТД-Р), вы вправе защищать свои интересы. Для этого можно обратиться с жалобой в Государственную инспекцию труда, прокуратуру или подать иск в суд подчеркнула специалист

Ранее сообщалось, что многие жители России не изучают трудовой договор при устройстве на работу. Так считают 48% представителей российских компаний, мнение которых приводят аналитики из ВШЭ и НАФИ.