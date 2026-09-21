Эксперт рассказала, какие документы нужно хранить в бумажном виде Юрист Жмурко: документы на недвижимость следует хранить в бумажном виде

Москва21 сен Вести.Адвокат Светлана Жмурко рассказала, какие документы важно держать в личном архиве в бумажном виде.

В интервью KP.RU она пояснила, что это необходимо на случай возможных технических сбоев или в ситуации, когда человеку необходимо обратиться в суд.

Обязательно нужны документы на недвижимость: свидетельства о праве собственности на недвижимость (выдавались до 2016 года), договоры приватизации, свидетельства о праве на наследство, договоры купли-продажи, дарения, мены, участия в долевом строительстве.

Отдельно должны храниться документы на родство и гражданство. Это то, что поможет подтвердить родство в случае споров о наследстве.

В бумажном виде также могут паотребоваться дипломы, аттестаты, сертификаты, справки о стаже и сама трудовая книжка.

Ранее пресс-служба МВД России сообщила, что граждане РФ могут добровольно внести в паспорт до шести дополнительных пунктов, в том числе о регистрации и расторжении брака.