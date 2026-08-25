Москва25 авгВести.Некоторые документы следует хранить на протяжении всей жизни, поскольку они могут потребоваться для подтверждения имущественных, трудовых и других прав. Об этом "Газете.Ru" рассказала адвокат, руководитель Дома права "Аванти" Надежда Борзенко.
Экспорт порекомендовала не выбрасывать документы, связанные с имущественными правами – договоры купли-продажи, дарения, участия в долевом строительстве, погашения ипотеки, расписки о передаче денег и так далее.
Не менее важно хранить документы, связанные с трудовой деятельностью и заработком. Даже после перехода на электронный учет работодатели иногда допускают ошибки при передаче сведений, а данные о работе до введения цифровых реестров могут оказаться неполнымиотметила Борзенко
По ее словам, для подтверждения стажа и расчета пенсии могут понадобиться трудовые договоры, справки о зарплате, приказы о приеме и увольнении и документы об особых условиях труда.
Кроме того, стоит сохранять расписки о возврате займов, акты выполненных работ, документы о передаче наличных денег и соглашения об исполнении обязательств. Отдельную категорию составляют документы о семейных и наследственных отношениях, а также дипломы и архивные справки.
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