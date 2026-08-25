Адвокат назвала документы, которые не стоит выбрасывать даже спустя десятилетия

Россиянам рассказали, какие документы следует хранить пожизненно Адвокат назвала документы, которые не стоит выбрасывать даже спустя десятилетия

Москва25 авг Вести.Некоторые документы следует хранить на протяжении всей жизни, поскольку они могут потребоваться для подтверждения имущественных, трудовых и других прав. Об этом "Газете.Ru" рассказала адвокат, руководитель Дома права "Аванти" Надежда Борзенко.

Экспорт порекомендовала не выбрасывать документы, связанные с имущественными правами – договоры купли-продажи, дарения, участия в долевом строительстве, погашения ипотеки, расписки о передаче денег и так далее.

Не менее важно хранить документы, связанные с трудовой деятельностью и заработком. Даже после перехода на электронный учет работодатели иногда допускают ошибки при передаче сведений, а данные о работе до введения цифровых реестров могут оказаться неполными отметила Борзенко

По ее словам, для подтверждения стажа и расчета пенсии могут понадобиться трудовые договоры, справки о зарплате, приказы о приеме и увольнении и документы об особых условиях труда.

Кроме того, стоит сохранять расписки о возврате займов, акты выполненных работ, документы о передаче наличных денег и соглашения об исполнении обязательств. Отдельную категорию составляют документы о семейных и наследственных отношениях, а также дипломы и архивные справки.

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