Требования показать паспорт могут нарушать права россиян Юрист Манько: россияне не обязаны показывать паспорт по первому требованию

Москва14 сен Вести.Россияне не обязаны показывать свой паспорт по первому требованию, в ряде случаев это может даже считаться нарушением прав. Об этом рассказал юрист Александр Манько в беседе с изданием "Абзац".

По его словам, показывать свои документы необязательно, например, на собеседовании при устройстве на работу.

Если кадровик запрашивает скан паспорта "для проверки службой безопасности" до оформления трудового договора, это незаконно. Паспортные данные нужны работодателю только при заключении договора, а сбор данных на этапе знакомства нарушает закон "О персональных данных" пояснил эксперт

Также, добавил юрист, не стоит показывать свой паспорт и отдавать его на проходной в таких местах, как бизнес-центры, частные клиники, школы, детские сады, фитнес-клубы, салоны красоты и автосервисы.

Манько подчеркнул, что россиянин имеет полное право отказать в предоставлении документов, если закон не обязывает организацию хранить копию паспорта, как например, это делают банки, нотариусы и отели.