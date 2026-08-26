Адвокат Гранин: молчание и 51-я статья часто не имеют смысла в ходе допроса

Адвокат рассказал, почему молчание на допросе может быть опасно Адвокат Гранин: молчание и 51-я статья часто не имеют смысла в ходе допроса

Москва26 авг Вести.Согласно статье 51 Конституции, гражданин не обязан свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников, определенных федеральным законом. Многие граждане, даже будучи свидетелями по делу, в кабинете у следователя начинают активно ссылаться на эту статью. Управляющий партнер Московской коллегии адвокатов "Гранин, Наставшев и партнеры" Данил Гранин объяснил, почему это не всегда полезно и в некоторых случаях опасно.

В беседе с Газетой.ru адвокат уточнил, что при молчании со стороны гражданина следователь начинает "заполнять пустоту" своей версией и ищет ей подтверждение, а не пытается оправдать пришедшее к нему лицо.

В этом случае главное – перехватить инициативу. Вызванный на допрос человек (один или вместе со своим адвокатом) должен дать следователю готовую, логичную, подтвержденную документами версию рекомендовал Гранин

В случае если допрашиваемый "опоздает", версия следователя будет официальной, а опровергнуть ее адвокату будет гораздо труднее, чем изначально предлагать свою.

Адвокат не может "состязаться" с пустым протоколом. Ему нужен рассказ человека, чтобы сразу указать на алиби (кто, где, когда был и что делал); потребовать изъять записи с камер в нужное время; поставить под сомнение экспертизу, если она противоречит данным подзащитного; дать следователю пищу для размышлений, а не дать ему успокоиться на простом обвинении продолжил Гранин

Специалист добавил, что при активном обращении гражданина к статье 51 следственный процесс закончится с той информацией, которая есть. После этого говорить о своей невиновности в суде будет поздно, поскольку судья задастся вопросом, почему фигурант не озвучил те или иные сведения следствию. В таком случае придется оправдываться за молчание, подытожил Гранин.

Ранее россиянам рассказали, какие документы необходимо хранить пожизненно, поскольку они могут потребоваться для подтверждения имущественных, трудовых или других прав.