Психолог объяснил, кому прокрастинация может пойти на пользу Психолог Абашин: прокрастинация полезна при усталости и решении сложных задач

Москва6 сен Вести.Прокрастинация может быть полезна людям, которые испытывают хроническую усталость, боятся совершить ошибку или находятся в поисках решения сложной задачи, рассказал психолог Анатолий Абашин в беседе с изданием "Абзац".

Прокрастинация - это откладывание важных дел на потом.

По словам специалиста, временное откладывание дел способно снизить напряжение и дать человеку небольшую передышку. Однако такой эффект сохраняется только до тех пор, пока невыполненная задача сама не начинает вызывать еще большую тревогу.

В первую очередь прокрастинация помогает облегчить тревогу, связанную со страхом ошибки или чужой оценки объяснил Абашин

Психолог отметил, что откладывание дел позволяет на время избежать неприятных переживаний. Например, человек может долго не решаться попросить прибавку к зарплате, поскольку до разговора с руководителем ему не приходится сталкиваться с возможным отказом.

Особенно полезной пауза может оказаться при хронической усталости. По словам Абашина, человек, привыкший постоянно требовать от себя чрезмерных усилий, таким образом получает возможность немного отдохнуть.

Универсального срока, в течение которого можно позволить себе прокрастинировать, не существует. Специалист посоветовал оценивать, остается ли достаточно времени на выполнение задачи и не придется ли впоследствии жертвовать сном или подводить других людей.

Если откладывание дел происходит регулярно, психолог рекомендует определить его причину: усталость, непонимание задачи, страх или чувство стыда. Кроме того, полезно заранее определить время возвращения к работе и решить, с какого конкретного действия она начнется.

Ранее сообщалось, что прокрастинация - это способ психики просигнализировать, что что-то не так: слишком много давления, не та задача, накопившаяся усталость или внутренний конфликт.