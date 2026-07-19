Москва19 июл Вести.Психолог Татьяна Вещикова рассказала ИС "Вести", как лениться с пользой для здоровья. По ее словам, кратковременное ничегонеделание – это не слабость, а естественный механизм, который помогает организму перезагрузиться.

На самом деле процессы гениальные. Очищение мозга … Во-первых, не корить себя. Часто это чувство вины за отдых, оно мешает получить от него пользу … Вторая история: выделяйте время осознанно. Все же в жизни есть дисциплина … Запланируйте небольшие окна в расписании, когда просто ничего нет. Следующая история: слушайте себя … Иногда за нежеланием что-то делать, вот внимание, вот сейчас как психолог скажу скрываются другие сигналы … страх, несоответствие задачи вашим ценностям, перегрузка, выгорание сказала она

Ранее психолог Роман Цветков заявила, что юридического определения слова "счастье" нет, однако обычно под этим термином понимается устойчивое ощущение благополучия.