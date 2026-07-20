Москва20 июл Вести.Переключить внимание с негатива на позитив и снизить уровень тревожности может помочь ведение дневника приятных событий, рассказала психолог Мария Сафонова. В беседе с NEWS.ru она отметила важность фиксировать именно мелкие радости, которые многие привыкли игнорировать.

Сафонова отметила, что существует множество различных способов бороться со стрессом и негативными эмоциями и одним из них является положительная переоценка.

Можно вести дневник приятных событий. К вечеру выписываете хорошие моменты, которые произошли за день. Там должны быть мелочи, на которые многие перестали обращать внимание, например, "выпил свой любимый кофе", "выспался", "успел на работу или учебу" отметила психолог

Именно это, по ее мнению, помогает обращать внимание на приятные события в жизни, из-за чего уровень стресса снижается.

Для быстрой помощи отлично работают тактильные переключения, добавила Сафонова. Например, антистрессовые кольца или обычные браслеты. Переключение внимания на них помогает избавиться от вредных привычек, поскольку смещает фокус на безопасное физическое действие.

Можно найти антистрессовые украшения, например, кольца. Они хорошо помогают, так как мы переносим свое напряжение в какое-то определенное действие. Если вдруг не хотите что-то покупать, то можно использовать любой браслет или же часы. В момент стресса снимите их и наденьте на другую руку. Украшения помогут для избавления от аутостимуляции объяснила Сафонова

Психолог Роман Цветков в комментарии ИС "Вести" пояснил, что под словом "счастье" люди понимают устойчивое ощущение благополучия. Так, это состояние обычно включает в себя удовлетворенность жизнью, наличие позитивных эмоций, низкую долю негативных эмоций.