Психолог рассказал, из чего состоит счастье Психолог Цветков рассказал россиянам, что такое счастье

Москва18 июл Вести.Юридического определения слова "счастье" нет, однако обычно под этим термином понимается устойчивое ощущение благополучия. Об этом ИС "Вести" рассказал психолог Роман Цветков.

Счастье – это слово, которое каждый понимает по-своему. … Есть официальные подходы из психологии, и социологии. Обычно под словом "счастье" люди понимают устойчивое ощущение благополучия. Человеку хорошо, есть удовлетворенность жизнью. … Полного юридического официального определения, к сожалению, пока нет. Но есть научные институционные определения: объективное и субъективное благополучие, термин, который часто описывает счастье в исследованиях. Обычно включает в себя удовлетворенность жизнью, наличие позитивных эмоций, низкую долю негативных эмоций рассказал Цветков

Он поделился опытом личной практики и заявил, что, по его мнению, счастьем можно назвать отсутствие несчастья.

Счастье – это отсутствие несчастья. А если несчастья нет, мы счастливы каждый день заявил Цветков

Ранее секретом счастья поделилась семья Бочковых – супруги прожили вместе 51 год. Они признались, что ссорились множество раз, однако всегда довольно быстро мирились.