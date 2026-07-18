Москва18 июлВести.Юридического определения слова "счастье" нет, однако обычно под этим термином понимается устойчивое ощущение благополучия. Об этом ИС "Вести" рассказал психолог Роман Цветков.
Счастье – это слово, которое каждый понимает по-своему. … Есть официальные подходы из психологии, и социологии. Обычно под словом "счастье" люди понимают устойчивое ощущение благополучия. Человеку хорошо, есть удовлетворенность жизнью. … Полного юридического официального определения, к сожалению, пока нет. Но есть научные институционные определения: объективное и субъективное благополучие, термин, который часто описывает счастье в исследованиях. Обычно включает в себя удовлетворенность жизнью, наличие позитивных эмоций, низкую долю негативных эмоцийрассказал Цветков
Он поделился опытом личной практики и заявил, что, по его мнению, счастьем можно назвать отсутствие несчастья.
Счастье – это отсутствие несчастья. А если несчастья нет, мы счастливы каждый деньзаявил Цветков
Ранее секретом счастья поделилась семья Бочковых – супруги прожили вместе 51 год. Они признались, что ссорились множество раз, однако всегда довольно быстро мирились.