Для проверки на полиграфе необходимо письменное согласие работника Эксперт: проверка на полиграфе требует письменного согласия работника

Москва13 авг Вести.Работодатель имеет право проверить сотрудника или кандидата на полиграфе только с его добровольного письменного согласия. Это указано в общих положениях Конституции РФ о защите личной тайны и достоинства, а также в ст. 86 и 88 ТК России. Об этом в беседе с RT рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.

Она напомнила, что принуждение к прохождению проверки незаконно, если речь не идет о специфических силовых ведомствах или госслужбе, где это прописано в законах.

Использование полиграфа вызывает и этические вопросы. Работники могут воспринимать такую процедуру как вторжение в личную жизнь, а необходимость доказывать свою благонадежность – как источник стресса и недоверия пояснила эксперт

Кроме того, собеседница издания отметила, что проверка может повлиять на репутацию человека, став причиной его дискриминации или стигматизации, даже если он не совершал правонарушений.

Сервис провел опрос, в ходе которого выяснилось, что к проверке на полиграфе при трудоустройстве готовы 56% россиян: 20% – в любом случае, еще 36% – при определенных обстоятельствах.

Санина подчеркнула, что полиграфическое исследование требует соблюдения ряда условий.

Проверка должна проходить в изолированном помещении с хорошей шумоизоляцией, достаточным освещением, притоком воздуха и комфортной температурой, с наличием питьевой воды объяснила она

Эксперт отметила, что нужно учитывать и состояние самого тестируемого.

К проверке не допускаются люди с выраженным физическим или психическим истощением, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, имеющие психические расстройства или явные заболевания лор-органов предупредила аналитик

Санина пояснила также, что после серьезных травм, особенно черепно-мозговых, а также при хронических заболеваниях результаты могут быть искажены, состояние здоровья способно повлиять на показатели.

Ранее в МВД России предупредили, что мошенники, использующие дистанционные схемы обмана, начали применять новую уловку с полиграфом для манипуляции россиянами.