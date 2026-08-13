Москва13 авгВести.Работодатель имеет право проверить сотрудника или кандидата на полиграфе только с его добровольного письменного согласия. Это указано в общих положениях Конституции РФ о защите личной тайны и достоинства, а также в ст. 86 и 88 ТК России. Об этом в беседе с RT рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.
Она напомнила, что принуждение к прохождению проверки незаконно, если речь не идет о специфических силовых ведомствах или госслужбе, где это прописано в законах.
Использование полиграфа вызывает и этические вопросы. Работники могут воспринимать такую процедуру как вторжение в личную жизнь, а необходимость доказывать свою благонадежность – как источник стресса и недоверияпояснила эксперт
Кроме того, собеседница издания отметила, что проверка может повлиять на репутацию человека, став причиной его дискриминации или стигматизации, даже если он не совершал правонарушений.
Сервис провел опрос, в ходе которого выяснилось, что к проверке на полиграфе при трудоустройстве готовы 56% россиян: 20% – в любом случае, еще 36% – при определенных обстоятельствах.
Санина подчеркнула, что полиграфическое исследование требует соблюдения ряда условий.
Проверка должна проходить в изолированном помещении с хорошей шумоизоляцией, достаточным освещением, притоком воздуха и комфортной температурой, с наличием питьевой водыобъяснила она
Эксперт отметила, что нужно учитывать и состояние самого тестируемого.
К проверке не допускаются люди с выраженным физическим или психическим истощением, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, имеющие психические расстройства или явные заболевания лор-органовпредупредила аналитик
Санина пояснила также, что после серьезных травм, особенно черепно-мозговых, а также при хронических заболеваниях результаты могут быть искажены, состояние здоровья способно повлиять на показатели.
Ранее в МВД России предупредили, что мошенники, использующие дистанционные схемы обмана, начали применять новую уловку с полиграфом для манипуляции россиянами.