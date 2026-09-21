МВД: россияне могут по желанию вносить в паспорт отметки о браке

Россиянам рассказали, какие сведения можно внести в паспорт добровольно МВД: россияне могут по желанию вносить в паспорт отметки о браке

Москва21 сен Вести.Граждане РФ могут добровольно внести в паспорт до шести дополнительных пунктов, в том числе о регистрации и расторжении брака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Уточняется, что при выдаче или замене паспорта в документе проставляют как обязательные, так и дополнительные отметки. В перечень обязательных входят пункты о регистрации по месту жительства, снятии с регистрационного учета в пределах РФ и отношении к воинской обязанности.

По желанию гражданина могут быть внесены сведения: о регистрации и расторжении брака, о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста), о ранее выданных паспортах, о выданных действительных основных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами территории России сообщили в МВД

Кроме того, в паспорте могут быть указаны дополнительные отметки, проставляемые другими ведомствами и организациями. Например, медучреждение может внести пункт о группе крови гражданина.

Ранее в ведомстве сообщили, что россиянам не требуется оформлять новый внутрироссийский паспорт при изменении личной подписи.