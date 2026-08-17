Юрист: у россиянина может быть два загранпаспорта сразу при одном условии Юрист Свечникова: россияне вправе иметь два загранпаспорта одновременно

Москва17 авг Вести.Граждане России вправе одновременно владеть двумя заграничными паспортами, при этом второй документ должен быть биометрическим. Об этом NEWS.ru рассказала ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова юрист Софья Свечникова.

Граждане России имеют право на владение двумя заграничными паспортами одновременно. При этом старый документ может остаться действующим до окончания своего срока пояснила Свечникова

По ее словам, биометрический загранпаспорт оформляется на 10 лет, а подать заявление можно в электронном виде, через МФЦ либо непосредственно в подразделение по вопросам миграции.

Как уточнила юрист, совершеннолетнему заявителю потребуются российский паспорт, сведения о работе, службе и учебе за последние 10 лет, а также действующий загранпаспорт при его наличии. После приема электронного заявления в течение 15 дней необходимо лично явиться для цифрового фотографирования и сдачи отпечатков пальцев, которые сканируют начиная с 12 лет. Госпошлина составляет 6 тыс. рублей, а для ребенка до 14 лет - 3 тыс. рублей.

Свечникова обратила внимание, что если биометрический паспорт выдается взамен действующего, то прежний документ изымают при выдаче нового. Одновременно иметь более двух действующих паспортов не разрешается. Эксперт порекомендовала сразу указывать в заявлении оформление второго паспорта, если поездки по прежнему документу еще запланированы.

Ранее стало известно, что с 1 октября Швеция, Бельгия, Нидерланды и Люксембург введут ограничения на использование российских загранпаспортов. В Еврокомиссии причиной этих мер назвали безопасность документов.