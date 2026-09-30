Россиянам рассказали, почему два загранпаспорта лучше двух Россиянам рекомендовали иметь два загранпаспорта

Москва30 сен Вести.Россиянам в некоторых случаях может понадобиться второй загранпаспорт – например, если в первом есть действующие визы, но закончились пустые страницы. Об этом сообщается на портале правительства РФ в мессенджере МАХ.

В материале сказано, что также второй загранпаспорт может быть нужен, если первый находится в консульстве на оформлении визы, но понадобился срочный выезд. Кроме того, второй заграничный паспорт может понадобиться россиянину в том случае, если гражданин бывает в странах, конфликтующих между собой.

Второй загранпаспорт может быть только нового образца — биометрический. Если оформить обычный, действующий аннулируют. Оформляется на 10 лет, госпошлина — 6000 рублей говорится в сообщении

В материале подробно рассказывается, как можно получить второй загранпаспорт. Во-первых, следует собрать документы: российский паспорт, действующий загранпаспорт, документы о смене ФИО, трудовую книжку или выписку со счета в Соцфонде.

Далее следует подать заявление на портале "Госуслуги" в разделе "Получение загранпаспорта". Также заявление можно подать в МФЦ или паспортном отделе МВД. В заявлении нужно указать свои места работы за последние 10 лет и обязательно отметить пункт "В дополнение к имеющемуся", благодаря которому можно будет сохранить действующий первый загранпаспорт.

Через примерно 2-12 рабочих дней придет уведомление об оплате госпошлины. После получения приглашения нужно прийти в отдел МВД и взять с собой оригиналы документов.

Для биометрического паспорта снимок сделают на месте. А если нужен документ без чипа, то надо будет принести три матовые фотографии размером 3,5 × 4,5 см.

Уведомление о готовности загранпаспорта придет в личный кабинет на портале "Госуслуги".

Ранее в миграционной службе МВД РФ загранпаспорт после смены фамилии или иных персональных данных перестает быть действительным спустя шесть месяцев.