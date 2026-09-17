Москва17 сенВести.Оформлять новый загранпаспорт при замене внутрироссийского в 20 и 45 лет гражданам не нужно, сообщили в Миграционной службе МВД России.
При замене внутрироссийского паспорта по достижении возраста 20 или 45 лет оформлять новый заграничный паспорт вместо имеющегося не требуетсясказали РИА Новости в службе
В ведомстве уточнили, что загранпаспорт подлежит замене в тех случаях, если у него истек срок действия, изменились персональные данные владельца, страницы в документе повреждены или загрязнены, обнаружены ошибки или опечатки, а также если отсутствуют свободные страницы для проставления виз и штампов.
Ранее в Роскачестве рассказали, когда может пригодиться старый загранпаспорт.