В МВД РФ ответили, нужно ли менять при смене паспорта в 20 и 45 лет

Менять ли загранпаспорт при смене паспорта в 20 и 45 лет: ответ МВД В МВД РФ ответили, нужно ли менять при смене паспорта в 20 и 45 лет

Москва17 сен Вести.Оформлять новый загранпаспорт при замене внутрироссийского в 20 и 45 лет гражданам не нужно, сообщили в Миграционной службе МВД России.

При замене внутрироссийского паспорта по достижении возраста 20 или 45 лет оформлять новый заграничный паспорт вместо имеющегося не требуется сказали РИА Новости в службе

В ведомстве уточнили, что загранпаспорт подлежит замене в тех случаях, если у него истек срок действия, изменились персональные данные владельца, страницы в документе повреждены или загрязнены, обнаружены ошибки или опечатки, а также если отсутствуют свободные страницы для проставления виз и штампов.

Ранее в Роскачестве рассказали, когда может пригодиться старый загранпаспорт.