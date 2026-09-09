В МВД рассказали, требуется ли менять права при смене паспорта в 20 и 45 лет

Россиянам рассказали, нужно ли менять права при смене паспорта по возрасту В МВД рассказали, требуется ли менять права при смене паспорта в 20 и 45 лет

Москва9 сен Вести.Менять водительское удостоверение при замене паспорта по достижении 20 и 45 лет россиянам не нужно. Об этом рассказали в пресс-центре столичного главка МВД РФ.

Правоохранители ответили на соответствующий запрос РИА Новости.

В случае получения паспорта Российской Федерации по достижении возраста получение нового водительского удостоверения не требуется сообщили в главке

Граждане РФ должны менять паспорт в 20 и 45 лет. Для этого нужно подать необходимые документы и фотографии в срок до 90 календарных дней после дня рождения.

Ранее в МВД России разъяснили порядок возврата водительских прав после истечения срока лишения. Для восстановления права на управление транспортом нужно сдать теоретический экзамен на знание ПДД и оплатить все штрафы.