МВД: загранпаспорт будет недействительным через полгода после смены фамилии

Загранпаспорт будет недействительным через полгода после изменения личных данных МВД: загранпаспорт будет недействительным через полгода после смены фамилии

Москва4 сен Вести.Загранпаспорт после смены фамилии или иных персональных данных перестает быть действительным спустя шесть месяцев. Об этом сообщили в миграционной службе МВД РФ.

Закон не требует заменить загранпаспорт сразу после смены фамилии, но устанавливает срок, после которого документ перестает быть действительным: 6 месяцев с даты изменения персональных данных сказали в миграционной службе

В МВД добавили, что загранпаспорт является единственным документом, который в течение срока его действия удостоверяет личность гражданина России при выезде за пределы страны, пребывании в иностранном государстве и въезде в РФ.

Если в нем указана старая фамилия, а во внутрироссийском паспорте уже новая, при пересечении государственной границы Российской Федерации могут возникнуть проблемы вплоть до его изъятия пограничным органом пояснили там

Ранее ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова, юрист Софья Свечникова назвала условие, при котором у россиянина может быть два загранпаспорта сразу.