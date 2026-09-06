В МВД рассказали о порядке возврата водительских прав после их лишения

В МВД рассказали, как вернуть водительские права после лишения В МВД рассказали о порядке возврата водительских прав после их лишения

Москва6 сен Вести.В Министерства внутренних дел России разъяснили порядок возврата водительских прав после истечения срока лишения. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-центр министерства.

Для восстановления права на управление транспортом необходимо сдать теоретический экзамен на знание правил дорожного движения и оплатить все штрафы. В отдельных случаях также требуется пройти медицинскую комиссию – если лишение было связано с управлением транспортным средством в состоянии опьянения, отказом от медосвидетельствования или оставлением места ДТП.

По истечении срока лишения специального права за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 9.3 и гл. 12 КоАП, водительское удостоверение или удостоверение тракториста-машиниста, изъятые у лица, подвергнутого данному виду административного наказания, возвращаются после проверки знания им ПДД и после уплаты в установленном порядке наложенных на него штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения говорится в публикации

При обращении необходимо иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а при наличии медицинских показаний – заключение об отсутствии противопоказаний к управлению ТС.

Невостребованные удостоверения хранятся в Госавтоинспекции три года, после чего могут быть уничтожены.