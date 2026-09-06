Москва6 сенВести.В Министерства внутренних дел России разъяснили порядок возврата водительских прав после истечения срока лишения. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-центр министерства.
Для восстановления права на управление транспортом необходимо сдать теоретический экзамен на знание правил дорожного движения и оплатить все штрафы. В отдельных случаях также требуется пройти медицинскую комиссию – если лишение было связано с управлением транспортным средством в состоянии опьянения, отказом от медосвидетельствования или оставлением места ДТП.
По истечении срока лишения специального права за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 9.3 и гл. 12 КоАП, водительское удостоверение или удостоверение тракториста-машиниста, изъятые у лица, подвергнутого данному виду административного наказания, возвращаются после проверки знания им ПДД и после уплаты в установленном порядке наложенных на него штрафов за административные правонарушения в области дорожного движенияговорится в публикации
При обращении необходимо иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а при наличии медицинских показаний – заключение об отсутствии противопоказаний к управлению ТС.
Невостребованные удостоверения хранятся в Госавтоинспекции три года, после чего могут быть уничтожены.