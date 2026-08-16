Водителей с 2027 года начнут направлять на внеочередной медосмотр

Врачи смогут отправлять водителей на дополнительную проверку здоровья Водителей с 2027 года начнут направлять на внеочередной медосмотр

Москва16 авг Вести.С 1 марта 2027 года водителей будут направлять на внеочередное медицинское освидетельствование, если врач обнаружит признаки заболеваний, несовместимых с управлением автомобилем. Об этом РИА Новости рассказала юрист Ассоциации юристов России Камила Хасанова.

Сейчас обязательное медосвидетельствование водители проходят раз в 10 лет. Новые правила будут применяться, если соответствующие признаки выявят во время диспансеризации, планового осмотра или другого обращения к врачу.

Водитель получает уведомление о необходимости пройти внеочередное освидетельствование. На его прохождение отводится три месяца со дня получения уведомления пояснила Хасанова

Она подчеркнула, что в течение этого срока водитель сможет пользоваться правами в обычном порядке – автоматически его водительских прав не лишат. Однако при отказе от освидетельствования право управления транспортом будет прекращено.

Если проверка не выявит противопоказаний к управлению автотранспортом, права восстановят на основании медицинского заключения. При этом повторно сдавать экзамены в ГАИ/ГИБДД не потребуется.

Ранее эксперт рассказала, какие лекарства нельзя принимать водителям. Стоит избегать препаратов, которые влияют на моторику и снижают скорость реакции.