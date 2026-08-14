Эксперт назвала лекарства, которые нельзя принимать водителям автомобилей Врач Волгина: водителям не стоит пить препараты против аллергии перед поездкой

Москва14 авг Вести.Водителям автомобилей не рекомендуется принимать препараты против аллергии перед тем, как сесть за руль. Об этом предупредила доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

В беседе с NEWS.ru она отметила, что перед поездкой опасно принимать спиртосодержащие и другие средства, которые могут влиять на моторику.

Особенно это касается препаратов против аллергии. Они часто вызывают замедление реакции и сонливость. Под запретом наркотические, психоактивные препараты, в том числе содержащие кодеин или фенобарбитал подчеркнула Волгина

Кроме того, по словам врача, автомобилистам не рекомендуется принимать аспирин и парацетамол и лекарства, применяемые при головной боли и простуде. Также не допускаются к употреблению нестероидные противовоспалительные средства, такие как ибупрофен, уточнила Волгина.