Москва14 авгВести.Водителям автомобилей не рекомендуется принимать препараты против аллергии перед тем, как сесть за руль. Об этом предупредила доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.
В беседе с NEWS.ru она отметила, что перед поездкой опасно принимать спиртосодержащие и другие средства, которые могут влиять на моторику.
Особенно это касается препаратов против аллергии. Они часто вызывают замедление реакции и сонливость. Под запретом наркотические, психоактивные препараты, в том числе содержащие кодеин или фенобарбиталподчеркнула Волгина
Кроме того, по словам врача, автомобилистам не рекомендуется принимать аспирин и парацетамол и лекарства, применяемые при головной боли и простуде. Также не допускаются к употреблению нестероидные противовоспалительные средства, такие как ибупрофен, уточнила Волгина.