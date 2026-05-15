Провизор рассказала о различиях безрецептурных обезболивающих препаратов Провизор Рыбина-Кузнецова объяснила, как выбрать безрецептурное обезболивающее

Москва15 мая Вести.Провизор аптеки "Столички" Эльвира Рыбина-Кузнецова рассказала изданию Газета.ru, что безрецептурные обезболивающие препараты делятся на три большие группы в зависимости от механизма действия: анальгетики, спазмолитики и комбинированные. Тип болевых ощущений определяет, какое лекарство подойдет.

Анальгетики (парацетамол, ибупрофен, напроксен, анальгин) эффективны при головной, зубной, мышечной боли, травмах, невралгиях. Спазмолитики (папаверин, но-шпа) помогают при менструальных болях, почечной колике, спазмах кишечника или желчного пузыря. Комбинированные препараты содержат оба компонента.

При пульсирующей, ноющей или постоянной боли нужен анальгетик. При схваткообразной, приступообразной – спазмолитик.

Специалист подчеркивает, что не стоит принимать безрецептурные средства дольше пяти дней. Если боль возвращается или становится хронической, необходимо обратиться к врачу.

Любые обезболивающие лишь снимают симптом, но не влияют на причину боли. Длительный прием может повлиять на слизистую желудка, повысить кислотность и вызвать диспепсические расстройства.