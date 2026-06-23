Москва23 июн Вести.Большинство распространенных препаратов способны повреждать слизистую оболочку желудка вне зависимости от того, в какой форме их принимать. Об этом врач - клинический фармаколог, заведующая отделением клинической фармакологии Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского Любовь Селиванова рассказала изданию "KP.RU".

Большинство самых распространенных препаратов - аспирин, ибупрофен, диклофенак и др. - действительно в той или иной степени могут оказывать повреждающее действие на слизистую оболочку желудка. И это никак не зависит от формы их введения! Будь то таблетка, укол или ректальные свечи. сказала она

Она отметила, что препарат все равно попадает в кровь и снижает выработку защитных веществ в слизистой - это неотъемлемая часть механизма действия обезболивающих. Исключение составляет лишь парацетамол, который не оказывает негативного воздействия на желудок, однако более токсичен для печени. Именно поэтому врач всегда оценивает состояние пациента и его сопутствующие заболевания, прежде чем подобрать подходящее обезболивающее.

Отдельно эксперт прокомментировала популярный в интернете совет принимать препараты, снижающие кислотность желудка, в качестве "защиты" слизистой. Она пояснила, что такие препараты, а именно ингибиторы протонной помпы, имеют собственные показания и побочные эффекты, поэтому назначать их должен исключительно врач. Их применение оправданно для пациентов из групп риска, например страдающих язвенными заболеваниями желудка и кишечника. Тем же, кому обезболивающее назначено коротким курсом на пять-семь дней, принимать ингибиторы протонной помпы нецелесообразно.

Врач также подтвердила, что препараты для снижения кислотности способны мешать усвоению других лекарств. В частности, доказано, что наиболее распространенный из них, омепразол, существенно нарушает всасывание противогрибковых препаратов, противовирусных средств для лечения ВИЧ и гепатита С, а также ряда онкологических препаратов. Чтобы избежать этого, между приемом омепразола и других лекарств рекомендуется выдерживать паузу не менее двух-трех часов. Альтернативой может стать замена омепразола на препараты с меньшим риском взаимодействий - например, пантопразол или эзомепразол.