Кардиолог назвала опасные для сердца "полезные" продукты Кардиолог Алимова: бананы и авокадо – опасные для сердца продукты

Москва5 авг Вести.Некоторые продукты, считающиеся очень полезными, на самом деле вредны для сердца. Об этом рассказала Екатерина Алимова, врач-кардиолог, младший научный сотрудник лаборатории сердечно-сосудистого старения РГНКЦ Пироговского Университета Минздрава России.

Она пояснила, что у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями при нарушениях ритма может быть повышен уровень электролитов, особенно калия, и тогда "полезные" овощи и фрукты приносят только вред.

Например, при повышенном уровне калия рекомендуют избегать потребление продуктов с высоким его содержанием: бананы, курага, бобовые, шпинат, брокколи, цветная капуста, авокадо и другие. Их избыточное потребление может еще больше повысить уровень калия цитирует врача Telegram-канал Пироговского университета для СМИ

Также Алимова напомнила, что соленые, квашеные и маринованные овощи противопоказаны некоторым категориям людей: например, тем, кто страдает от артериальной гипертензии или сердечной недостаточности.