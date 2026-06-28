Врач сделала предупреждение о том, как диетическая газировка влияет на зубы Врач Букина: диетическая газировка разъедает эмаль зубов

Москва28 июн Вести.Диетические газированные напитки разрушают зубную эмаль, обычная газировка тоже небезопасна. Такое заявление сделала ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней №1 ИКМ Пироговского университета Ираида Букина в комментарии NEWS.ru.

Эксперт подчеркнула, что фосфорная кислота, которая содержится в газировке, способна вызывать эрозию как эмали, так и корней зубов. Из-за сладких газированных напитков во рту создается кислая среда, которая способствует деминерализации эмали и развитию кариеса, указала специалист.

Диетическая газировка без сахара также небезопасна: кислотные добавки с низким pH (мерой кислотности) тоже повреждают эмаль сказала Букина

Она уточнила, что лимонная кислота (которой в диетической газировке больше, чем в обычной) агрессивнее фосфорной, так как не только разъедает поверхность эмали, но и "связывает кальций".

Кроме того, Букина заверила, что твердый лед, встречающийся в напитках, может вызвать сколы пломб и коронок, а также микротрещины эмали.

Опасность для людей с чувствительными зубами также могут представлять мороженое и другие холодные продукты, добавила эксперт.

В феврале британская газета The Guardian писала, что сладкая газировка, чипсы и конфеты с искусственными красителями имеют больше общего с сигаретами, чем с продуктами питания.