Москва21 июлВести.Домашнее отбеливание зубов может привести к гипертоническому кризу, предупредил в беседе с ИС "Вести" врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Андрей Лавров.
Главная опасность домашнего отбеливания в сравнении с клиническим — отсутствие предварительной диагностики и контроля врача. В клинике стоматолог защитит мягкие ткани и подберет безопасную дозировку. По словам медика, использование агрессивных гелей в домашних условиях может закончиться не только повреждением эмали, но и привести к серьезным осложнениям.
Гиперчувствительность вам гарантирована. Все что угодно может быть: от аллергической реакции до приступа, гипертонического кризасообщил Лавров
Также пациенты жалуются на ламповое отбеливание зубов с использованием специального геля.
Пытались отбеливать с помощью кислот. Поверхность эмали становится не гладкой и, соответственно, со временем она еще больше впитывает в себя пигменты из пищи. На смену этому методу пришло применение геля и субстанций на основе перекиси водорода либо перекиси карбамида. Если, допустим, доктор не досмотрел и где-то не изолировал, то теоретически у пациента может возникнуть ожог слизистойобъяснила Марина Колесниченкоглавный врач сети стоматологических клиник
Ранее стоматолог предупредил, что боль в зубе может быть признаком инфаркта.