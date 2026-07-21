Москва21 июл Вести.Домашнее отбеливание зубов может привести к гипертоническому кризу, предупредил в беседе с ИС "Вести" врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Андрей Лавров.

Главная опасность домашнего отбеливания в сравнении с клиническим — отсутствие предварительной диагностики и контроля врача. В клинике стоматолог защитит мягкие ткани и подберет безопасную дозировку. По словам медика, использование агрессивных гелей в домашних условиях может закончиться не только повреждением эмали, но и привести к серьезным осложнениям.

Гиперчувствительность вам гарантирована. Все что угодно может быть: от аллергической реакции до приступа, гипертонического криза сообщил Лавров

Также пациенты жалуются на ламповое отбеливание зубов с использованием специального геля.

Пытались отбеливать с помощью кислот. Поверхность эмали становится не гладкой и, соответственно, со временем она еще больше впитывает в себя пигменты из пищи. На смену этому методу пришло применение геля и субстанций на основе перекиси водорода либо перекиси карбамида. Если, допустим, доктор не досмотрел и где-то не изолировал, то теоретически у пациента может возникнуть ожог слизистой объяснила Марина Колесниченко главный врач сети стоматологических клиник

Ранее стоматолог предупредил, что боль в зубе может быть признаком инфаркта.