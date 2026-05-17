Москва17 маяВести.Домашнее производство самогона грозит смертельной опасностью, так как при брожении может образоваться метанол, рассказала гастроэнтеролог Ольга Чистик изданию "Лента.ру".
Врач назвала опасным заблуждением мнение о безопасности домашнего самогона в отличие от покупного.
…При брожении сахарных и фруктовых браг естественным путем образуется метанол. В кустарных условиях отделить его от пищевого этилового спирта почти невозможноуказала Чистик
Метанол и продукты его распада грозят слепотой и отеком мозга, а сивушные масла вызывают сильнейшее похмелье, рассказала она.
Доза в 30 миллилитров метанола грозит смертью, а 10 - слепотой. Первые признаки отравления метанолом появляются лишь через 12-24 часа после его употребления.
В начале мая президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин говорил, что в России необходимо запретить домашнее самогоноварение.