Врач Чистик: в домашнем самогоне может появиться смертельно опасный метанол

Эксперт предупредил о смертельной угрозе самогона Врач Чистик: в домашнем самогоне может появиться смертельно опасный метанол

Москва17 мая Вести.Домашнее производство самогона грозит смертельной опасностью, так как при брожении может образоваться метанол, рассказала гастроэнтеролог Ольга Чистик изданию "Лента.ру".

Врач назвала опасным заблуждением мнение о безопасности домашнего самогона в отличие от покупного.

…При брожении сахарных и фруктовых браг естественным путем образуется метанол. В кустарных условиях отделить его от пищевого этилового спирта почти невозможно указала Чистик

Метанол и продукты его распада грозят слепотой и отеком мозга, а сивушные масла вызывают сильнейшее похмелье, рассказала она.

Доза в 30 миллилитров метанола грозит смертью, а 10 - слепотой. Первые признаки отравления метанолом появляются лишь через 12-24 часа после его употребления.

В начале мая президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин говорил, что в России необходимо запретить домашнее самогоноварение.