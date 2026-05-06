Москва6 мая Вести.В России необходимо полностью запретить использование самогонных аппаратов для производства домашнего алкоголя. Такое мнение президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин высказал в интервью ИС "Вести".

Эксперт назвал разрешение на самогоноварение для личных нужд ошибкой, которую нужно исправлять.

Надо сказать, что в советское время самогоноварение было делегализовано. Этим (контролем сферы самогоноварения. – Прим. ред.) занимались силовые структуры, милиция и так далее. А сейчас у нас действительно самогоноварение вроде бы как для личных нужд разрешено. Я думаю, это тоже ошибка, которую надо исправлять… Есть регионы, где до трети потребляемого алкоголя – это самогоноварение. Но это уже совершенно другая сфера, это уже сфера криминала, сфера деятельности полиции, сфера деятельности прокуратуры и так далее, и тому подобное