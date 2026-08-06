Врач: в выдаче водительских прав могут отказать при диабете и эпилепсии Врач Каландия: диабет и эпилепсия могут помешать получению водительских прав

Москва6 авг Вести.Диабет, эпилепсия и аритмия сердца могут помешать получению водительских прав, если болезни сопровождаются нарушениями поведения, мышления и восприятия, сообщил RT терапевт "СМ-Клиники" Шота Каландия.

Он подчеркнул, что получить водительское удостоверение невозможно без медицинского освидетельствования. Решение врачей зависит не только от диагноза, но и от того, насколько потенциальный водитель может контролировать свое состояние и опасно ли это состояние для водителя и окружающих.

В первую очередь серьезные ограничения касаются заболеваний, которые могут привести к внезапной потере сознания, резкому ухудшению самочувствия или нарушению способности адекватно оценивать дорожную ситуацию указал врач

По его словам, управление машиной может быть запрещено, если болезнь сопровождается выраженными нарушениями мышления, поведения, восприятия или снижением критики к своему состоянию.

Врач отметил, что, например, приступ эпилепсии серьезно угрожает безопасности дорожного движения, есть ограничения и для людей с тяжелыми нарушениями зрения.

Как добавил Каландия, сахарный диабет и сердечно-сосудистые болезни, например, ишемическая болезнь сердца и аритмия, не ведут к автоматическому отказу в водительских правах.

Однако если заболевание сопровождается частыми обмороками, тяжелыми нарушениями ритма сердца, выраженной сердечной недостаточностью или недавно перенесенным инфарктом миокарда, то управление автомобилем может быть временно противопоказано до стабилизации состояния указал он

Ранее сообщалось, что в России в 2027 году расширят перечень случаев, когда водительское удостоверение подлежит аннулированию.