В Москве устранили сбой в работе системы выдачи водительских прав РБК: сбой в работе системы выдачи водительских прав устранили в Москве

Москва18 авг Вести.В Москве произошел сбой в работе программного обеспечения Госавтоинспекции, в результате которого возникли трудности с выдачей прав и переоформлением автомобилей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

В ведомстве уточнили, что сбой длился около получаса, после чего технические неполадки были устранены.

Все работает в штатном режиме отметили в пресс-службе

В МВД ранее выступили с инициативой обновить регламент сдачи экзаменов на права. Согласно проекту, дату практического экзамена назначат не позже чем через два месяца после успешной теории. Если водитель не сдаст практику в течение шести месяцев, теорию придется пересдавать — это нужно сделать в 30-дневный срок.