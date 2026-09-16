В Госдуме напомнили автомобилистам об использовании электронных прав с сентября

С сентября водители могут предъявлять электронные права: как это работает В Госдуме напомнили автомобилистам об использовании электронных прав с сентября

Москва16 сен Вести.С сентября российские автомобилисты получили право предъявлять сотрудникам ГИБДД электронную версию водительского удостоверения. Об этом NEWS.ru сообщил депутат от КПРФ Георгий Камнев.

По словам парламентария, инспекторы могут получить все необходимые сведения о водителе и автомобиле, отсканировав QR-код из приложения "Госуслуги Авто".

Когда инспектор сканирует код, он получает всю информацию: не лишен ли автомобилист права управления, категории транспортного средства, нахождение авто в розыске пояснил Камнев

Он отметил, что новая система требует привыкания как от водителей, так и от сотрудников ГАИ. Для использования электронных документов необходимо скачать приложение "Госуслуги Авто" и войти в него — актуальные данные появятся автоматически.

Депутат также дал совет на случай отсутствия связи в поездке.

Перед выездом, еще в зоне хорошей Сети, надо открыть приложение "Госуслуги Авто", перейти в раздел "Документы" или "Водительское удостоверение / СТС" и нажать "Сгенерировать QR-код". Когда на экране появится анимированный код и зеленая галочка — это значит, что данные сохранились в памяти телефона. При наведении на код инспектор их увидит заключил Камнев

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко анонсировал функцию предъявления водительских прав в MAX, которая должна появиться этой осенью.