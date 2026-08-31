Москва31 авгВести.Водители смогут предъявлять инспекторам ГИБДД водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) в виде QR-кода в мессенджере MAX. Соответствующие изменения в правила дорожного движения подписало правительство, сообщило Минцифры.
Электронные документы можно будет использовать по желанию. Они не заменят бумажные водительские права и СТС, а будут действовать наравне с ними, подчеркнули в ведомстве.
Водительские права и СТС в MAX можно будет предъявить наравне с бумажными документамиговорится в сообщении Минцифры
Техническая возможность для предъявления электронных документов в MAX реализуют в ближайшие месяцы, уточняется в сообщении.