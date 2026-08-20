Москва20 авгВести.Министерство транспорта России предложило обновить правила проведения технического осмотра транспортных средств с марта следующего года. Проект соответствующего постановления размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В частности, там указано, что организация, проводящая техосмотр, сможет "пробить" автомобиль в специальном реестре транспортных средств с разрешением на работу в такси, и если он там присутствует, техосмотр будет действовать более короткий срок - шесть месяцев, если авто старше пяти лет, и 12 месяцев - если младше.
Также в документе отмечается, что перед началом техосмотра оператор должен проверить не только VIN-номер автомобиля, как это было ранее, но также и госномер, марку и модель машины.
Оператор технического осмотра отказывает в оказании услуг по проведению технического осмотра… в случае… несоответствия транспортного средства данным, указанным в документах, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать это транспортное средствоговорится в проекте постановления
Постановление должно вступить в силу с 1 марта 2027 года.
Ранее Минтранс анонсировал изменения в транспортных правилах с 1 сентября 2026 года.