В РФ планируют перейти на электронное формирование медзаключений для водителей

Минздрав разработал новый порядок медосвидетельствования водителей В РФ планируют перейти на электронное формирование медзаключений для водителей

Москва3 окт Вести.Минздрав России предложил новый порядок медицинского освидетельствования водителей, в частности планируется, что медзаключения будут формироваться в электронном виде. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Документ разработан во исполнение федерального закона о безопасности дорожного движения, который вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Минздрав России разработал проекты порядка проведения обязательного и внеочередного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители транспортных средств, формы медицинского заключения, а также порядка направления уведомления водителям говорится в сообщении

По закону, если во время медосмотра или оказания медпомощи у водителя выявят признаки заболеваний, при которых противопоказано управлять транспортом, медицинская организация направит его на обследование или лечение.

Если диагноз подтверждается по итогам обследования или лечения, водителю в течение одних суток через портал „Госуслуги“ направят уведомление о необходимости пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование в течение трех месяцев.

По желанию гражданина, копия уведомления также может быть выдана ему на бумажном носителе.