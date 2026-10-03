Москва3 октВести.Минздрав России предложил новый порядок медицинского освидетельствования водителей, в частности планируется, что медзаключения будут формироваться в электронном виде. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
Документ разработан во исполнение федерального закона о безопасности дорожного движения, который вступит в силу с 1 марта 2027 года.
Минздрав России разработал проекты порядка проведения обязательного и внеочередного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители транспортных средств, формы медицинского заключения, а также порядка направления уведомления водителямговорится в сообщении
По закону, если во время медосмотра или оказания медпомощи у водителя выявят признаки заболеваний, при которых противопоказано управлять транспортом, медицинская организация направит его на обследование или лечение.
Если диагноз подтверждается по итогам обследования или лечения, водителю в течение одних суток через портал „Госуслуги“ направят уведомление о необходимости пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование в течение трех месяцев.
По желанию гражданина, копия уведомления также может быть выдана ему на бумажном носителе.