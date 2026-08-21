Москва21 авгВести.Министерство здравоохранения (Минздрав) изменит с 1 сентября порядок заполнения карты учета диспансеризации, сообщает ТАСС.
В частности, врачей обяжут вносить в карту учета диспансеризации сведения о липидном профиле пациента.
Липидный профиль включает в себя следующие показатели: уровень холестерина (липопротеинов высокой, низкой и очень низкой плотности) и содержание триглицеридов в крови.
Кроме того, врачи начнут оценивать предтестовую вероятность ишемической болезни сердца.
После завершения второго этапа диспансеризации в карте учета появятся результаты осмотра дерматовенеролога и УЗИ брюшной аорты.
С 1 марта 2027 года водителей начнут направлять на внеочередное медицинское освидетельствование, если врач обнаружит признаки заболеваний, несовместимых с управлением автомобилем.