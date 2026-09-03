Москва3 сен Вести.Министерство здравоохранения РФ собирается внести изменения в порядок проведения диспансеризации, сделав ее более персонализированной, сообщил ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста по медицинской профилактике Министерства здравоохранения РФ Любовь Дроздову.

Минздрав России подготовил проект нового порядка проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения. Предлагаемые изменения делают диспансеризацию более персонализированной, расширяя набор исследований для конкретных групп риска сказала она

В частности, новый проект диспансеризации подразумевает оценку репродуктивного здоровья граждан от 18 до 49 лет. Также закрепляется обязательность консультации медицинского психолога для участников специальной военной операции. Посетить специалиста ветеран должен будет в первый день прохождения диспансеризации, а при невозможности – не позднее трех рабочих дней для тех, кто живет в городе, и не позднее 10 рабочих дней для тех, кто живет в сельской местности или отдаленном населенном пункте.

Вреди нововведений – оценка липидного профиля – исследование, позволяющее оценить состояние жирового обмена в организме. Его будут проводить раз в шесть лет гражданам 18-39 лет и раз в три года россиянам 40 лет и старше. Кроме того, каждому пациенту определят уровень липопротеида(а) - самостоятельного, генетически обусловленного фактора риска атеросклероза.