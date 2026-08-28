Россияне могут получить до двух оплачиваемых дней на диспансеризацию В Госдуме рассказали об оплачиваемых выходных для прохождения диспансеризации

Москва28 авг Вести.Работающие россияне имеют право на оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. Об этом RT рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Депутат отметил, что диспансеризация проходит в два этапа. Первый обязателен для всех и включает базовые обследования. Второй этап назначает терапевт, если по итогам первого выявлены отклонения. Он может включать консультации невролога, уролога и офтальмолога, а также колоноскопию, КТ легких и другие обследования.

Подчеркну, что для прохождения диспансеризации работающему человеку по закону полагается один оплачиваемый отгул. Такой день может быть предоставлен раз в три года до 40 лет, ежегодно после 40 лет, а предпенсионерам и пенсионерам положено два дня в год напомнил Леонов

Он также отметил, что по итогам медосмотров результаты отражают в электронной медицинской карте пациента, доступной на портале "Госуслуги". После этого врач определяет группу здоровья и дает индивидуальные рекомендации.

С 1 сентября в России изменятся правила заполнения карты учета диспансеризации. В числе прочего врачи начнут вносить в карту сведения о липидном профиле пациента и рассчитывать предтестовую вероятность ишемической болезни сердца.