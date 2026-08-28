Москва28 авгВести.Работающие россияне имеют право на оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. Об этом RT рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
Депутат отметил, что диспансеризация проходит в два этапа. Первый обязателен для всех и включает базовые обследования. Второй этап назначает терапевт, если по итогам первого выявлены отклонения. Он может включать консультации невролога, уролога и офтальмолога, а также колоноскопию, КТ легких и другие обследования.
Подчеркну, что для прохождения диспансеризации работающему человеку по закону полагается один оплачиваемый отгул. Такой день может быть предоставлен раз в три года до 40 лет, ежегодно после 40 лет, а предпенсионерам и пенсионерам положено два дня в годнапомнил Леонов
Он также отметил, что по итогам медосмотров результаты отражают в электронной медицинской карте пациента, доступной на портале "Госуслуги". После этого врач определяет группу здоровья и дает индивидуальные рекомендации.
С 1 сентября в России изменятся правила заполнения карты учета диспансеризации. В числе прочего врачи начнут вносить в карту сведения о липидном профиле пациента и рассчитывать предтестовую вероятность ишемической болезни сердца.