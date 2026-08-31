Москва31 авг Вести.С 1 сентября в России расширяется перечень обследований в рамках диспансеризации. Эти изменения позволят на ранних стадиях выявить серьезные заболевания и начать их лечение. Об этом ИС "Вести" рассказал президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.

В программе, как подчеркнул он, появились новые показатели липидного обмена.

Расширяется перечень диагностических исследований, необходимых для профилактического воздействия и для лечения на ранних стадиях заболеваний… В первую очередь интересуют наиболее распространенные [заболевания], от которых самые большие потери и продолжительности жизни, и качества жизни людей, инвалидизация — это сердечно-сосудистые заболевания, поэтому липидный профиль интересует, тем более, что там есть еще наследственный компонент. И чем раньше это будет выявлено, тем больше возможностей это все скорректировать, продлить жизнь людей сказал Демин

По словам главы Российской ассоциации общественного здоровья, в рамках диспансеризации также добавлен скрининг на гепатит С.

Добавлен осмотр дерматологом на выявление рака кожи, который тоже, к сожалению, сейчас на подъеме. То есть самые такие вот важные моменты, и с учетом старения нашего населения, там есть аспекты, которые учитывают риски болезни Альцгеймера, риски падений, которые тоже распространены и последствия имеют тяжелые добавил он

Ранее зампред правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что в текущем году 52 миллиона россиян уже прошли диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры.