Новые анализы и УЗИ появятся в диспансеризации с 1 сентября В России с 1 сентября вступает в силу новая форма учета диспансеризации

Москва31 авг Вести.С 1 сентября в России начинает действовать обновленная форма № 131/у — ключевой учетный документ, в котором фиксируются итоги диспансеризации. Как пояснил в беседе с KP.RU сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Юрий Жулев, нововведения направлены на более раннее выявление тяжелых, жизнеугрожающих заболеваний и прежде всего сердечно-сосудистых рисков.

С 1 сентября начинает действовать новая форма № 131/у — важный учетный документ, в котором фиксируются итоги диспансеризации, выявленные у человека риски и заболевания. Это очевидное движение вперед. Форма стала значительно подробнее, в ней появились сердечно-сосудистые и когнитивные риски, новые показатели липидного обмена, более полно отражается скрининг на гепатит С заявил Жулев

В новой форме появилась графа "Оценка липидного профиля", которая включает показатели холестерина ЛПВП ("хороший" холестерин), ЛПНП ("плохой" холестерин), ЛПОНП (липопротеины очень низкой плотности) и триглицеридов. Также добавлен показатель уровня липопротеина(а) в крови — его превышение, по данным медиков, наносит тройной удар по сосудам, способствуя развитию атеросклероза, воспалительных процессов и тромбообразованию, что повышает риск инфарктов и инсультов.

Кроме того, в учетной форме появились пункты об оценке коронарного кальция (выявление кальцинированных бляшек в коронарных артериях сердца), расчете предтестовой вероятности ишемической болезни сердца, а также УЗИ брюшной аорты на втором этапе диспансеризации. Как уточнил Жулев, "оценка предтестовой вероятности ИБС — это расчетный показатель, а не отдельное новое исследование". При этом он подчеркнул, что сама по себе новая форма не означает автоматического появления всех этих обследований для каждого пациента с 1 сентября — необходимы дополнительные нормативные разъяснения и синхронизация с приказом Минздрава № 404н и Программой госгарантий бесплатной медпомощи.

В ВСП подчеркнули, что вектор развития диспансеризации правильный: больше внимания уделяется раннему выявлению сердечно-сосудистых, когнитивных и других рисков, что позволит своевременно направлять пациентов на дальнейшую диагностику и лечение.