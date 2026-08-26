Эксперт рассказал, как изменения в выдаче медсправок повлияют на врачебную тайну Стало известно, как изменения в выдаче медсправок повлияют на врачебную тайну

Москва26 авг Вести.Обновленный порядок выдачи медицинских справок, который вступит в силу с 1 сентября в России, закрепляет использование универсальных печатей для защиты конфиденциальности пациентов. Об этом ИС "Вести" заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.

По его словам, раньше сам факт названия определенной медицинской организации на печатях уже раскрывал профиль лечения пациента. Речь идет о психиатрии, наркологии и инфекционных заболеваниях, отмечает Желев.

Сейчас есть уточнение о том, что через печать, штамп не должна раскрываться врачебная тайна. Поэтому будут, по-видимому, переделаны эти штампы более универсальные, которые не раскрывают профиль того медицинского учреждения. Это очень важный момент, потому что вот через простую печать во многом раскрывался диагноз пациента сказал он

С начала осени Минздрав РФ изменит порядок выдачи медицинских справок и заключений, а также расширит круг получателей этих документов.