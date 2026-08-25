В Госдуме рассказали о новых правилах медосвидетельствования мигрантов в РФ В Госдуме рассказали о новых правилах медосвидетельствования мигрантов в России

Москва25 авг Вести.С 1 сентября 2026 года в России ужесточаются правила медицинского освидетельствования для иностранных граждан. Об изменениях ИС "Вести" рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

По его словам, ранее иностранные граждане должны были проходить медосвидетельствование в течение 90 дней. При этом за нарушение правил ни мигранты, ни медицинские организации, которые давали липовые справки, ответственность не несли.

Теперь мигранты должны будут проходить медосвидетельствование в течение 30 дней. Они будут должны сдавать анализы … чтобы не пропустить инфекции, чтобы не пропустить мигрантов, которые страдают наркотической зависимостью. Поэтому достаточно жесткие сроки были установлены. Первую ответственность несет мигрант, если он не пройдет медосвидетельствование, то он будет платить штраф … до 50 тысяч рублей. Если он штраф не платит и не проходит медосвидетельствование, его выдворяют из страны. Раньше такого не было сказал он

Леонов также отметил, что для руководителей медицинских организаций, выдающих фиктивные справки, ужесточена ответственность, вплоть до уголовной.

Очень большие штрафы, приостановление деятельности медицинской организации. Более того, не каждая медицинская организация сможет это медосвидетельствование провести, только те организации, которые попали в реестр с учетом решения главы региона. Поэтому жесткие требования к мигрантам, они установлены и вступают в силу. Надеюсь, что это дополнительно защитит наших граждан сказал депутат

Ранее сообщалось, что подмосковные полицейские провели рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства на предприятии по производству пищевых полуфабрикатов в поселке Томилино Люберецкого городского округа и задержали больше 130 нелегальных мигрантов.