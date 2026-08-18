Подмосковная полиция задержала 130 нелегальных мигрантов на фабрике в Томилино

Больше 130 нелегалов задержаны во время рейда на фабрике в Подмосковье Подмосковная полиция задержала 130 нелегальных мигрантов на фабрике в Томилино

Москва18 авг Вести.Подмосковные полицейские провели рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства на предприятии по производству пищевых полуфабрикатов в поселке Томилино Люберецкого городского округа и задержали больше 130 нелегальных мигрантов. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

Всех их привлекли к административной ответственности.

В ходе проверки выявлено 133 иностранных гражданина из государств Азии, Африки и Латинской Америки, незаконно осуществлявших трудовую деятельность в Российской Федерации говорится в публикации

На правонарушителей были наложены административные штрафы в размере от 5 до 7 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы РФ, проинформировали в ведомстве.

Для исполнения решения о депортации 27 нелегалов помещены в Центр временного содержания иностранных граждан.

Кроме того, полицейские установили работодателей, которые незаконно привлекли к трудовой деятельности иностранцев. Они понесут наказание в соответствии с законодательством РФ, подчеркнули в МВД.