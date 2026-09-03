Более 70 иностранцев депортируют из России после рейдов в Подмосковье

Более 70 мигрантов выдворят из России после проверок в Московской области Более 70 иностранцев депортируют из России после рейдов в Подмосковье

Москва3 сен Вести.В Ленинском и Сергиево-Посадском городских округах полиция в ходе рейдов выявила 148 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. 72 из них будут выдворены за пределы Российской Федерации. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Московской области на платформе MAX.

Отмечается, что проверки проводились на строительных объектах, транспортных узлах, торговых точках и в общежитиях.

В Ленинском округе в отдел полиции доставлены 92 мигранта. Всех нарушителей привлекли к административной ответственности за нарушение сроков пребывания в стране, двоих – еще и за нелегальное осуществление трудовой деятельности. На каждого наложен штраф в размере 5 тысяч рублей, 16 из них предписано покинуть Россию самостоятельно.

В Сергиево-Посадском округе выявлены 56 граждан из Центральной и Южной Азии. Всех их привлекли к ответственности за нарушение сроков постановки на миграционный учет и превышение срока пребывания в стране. Все они оштрафованы и будут выдворены за пределы России. Таким образом, общее число подлежащих выдворению превысило 70 человек.

В Ленинском г.о. … в отдел полиции доставлены 92 мигранта из стран ближнего и дальнего зарубежья… 16 мигрантам предписано покинуть территорию РФ в форме контролируемого самостоятельного выезда… В Сергиево-Посадском г.о. рейды прошли в общежитиях на ул. Фабричная и Скобяное шоссе. В отношении выявленных 56 граждан из стран Центральной и Южной Азии составлены протоколы… На каждого правонарушителя наложен штраф с последующим выдворением за пределы России сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова

Кроме того, 11 работодателей привлечены к ответственности за незаконный наем мигрантов. Работа по выявлению нарушений продолжается.