Пятерых иностранцев выдворят из России за нарушения после рейда в Коммунарке

В Коммунарке пятерых иностранцев ждет выдворение из России Пятерых иностранцев выдворят из России за нарушения после рейда в Коммунарке

Москва18 авг Вести.В районе Коммунарка в Москве полиция провела рейд по выявлению нарушителей среди иностранных граждан – пятерых из них выдворят из России. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по столице на платформе MAX.

На иностранцев составлены протоколы за нарушение режима пребывания и уклонение от наказания. Суд назначил им штрафы с последующим принудительным выдворением. Еще 38 мигрантов привлекли к ответственности за хулиганство.

Итоги операции: 5 иностранцев будут выдворены из России. На них составлены протоколы за нарушение режима пребывания (ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ) и уклонение от наказания (ч. 3 ст. 20.25 КоАП РФ), 38 человек привлечены к ответственности за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). говорится в публикации

Отмечается, что проверки в жилом секторе и на строительных площадках проводили сотрудники Спецполка полиции и УВД по ТиНАО.