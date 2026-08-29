В Москве провели рейд у одной из станций метро, выявлено порядка 140 нелегалов Порядка 140 мигрантов выдворят из РФ после рейда у станции метро в Москве

Москва29 авг Вести.Правоохранители провели рейды у одной из станций московского метрополитена, в результате силовики установили и задержали около 140 иностранцев, находящихся в России незаконно. Все они будут оштрафованы и выдворены из страны, сообщает миграционная служба МВД РФ.

Всего за несколько часов правоохранителям удалось выявить порядка 140 иностранцев, которые находились в стране с нарушением миграционного законодательства и были включены в реестр контролируемых лиц. Все они задержаны и доставлены в отделы полиции… Все они будут выдворены за пределы России с последующим неразрешением въезда в нашу страну говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что рейд был проведен с применением новейшего средства поиска иностранцев, а именно системы спецназначения, которая развернута на объектах инфраструктуры, в том числе аэропортах, вокзалах и городском и речном транспорте. Подобные мероприятия планируют проводить регулярно.