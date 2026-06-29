Москва29 июнВести.В Москве полицией пресечена нелегальная работа мигрантов на строительных объектах города. Об этом в MAX сообщает столичная полиция.
Проверки были проведены на стройплощадках юга, юго-востока и северо-востока города.
Итог - более 15 иностранных работников, о найме которых работодатели "забыли" уведомить миграционную службуговорится в сообщении
Административные расследования по ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ возбуждены на юридических лиц, допустивших незаконное трудоустройство. Недобросовестным компаниям грозит штраф от 400 тысяч до 1 миллиона рублей за каждого нелегального работника. Также деятельность компаний может быть приостановлена.