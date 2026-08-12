Пятнадцать суток ареста получили 26 мигрантов за драку на юго-востоке столицы

После драки на юго-востоке Москвы мигрантов арестовали на 15 суток Пятнадцать суток ареста получили 26 мигрантов за драку на юго-востоке столицы

Москва12 авг Вести.После массовой драки мигрантов на стройке в Рязанском районе Москвы Кузьминский районный суд рассмотрел дела об административном правонарушении в отношении 26 иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Суд установил, что 10 августа в дневное время на стройке в Рязанском районе города Москвы рабочие вступили в бытовой конфликт, который повлек массовую драку говорится в сообщении

Всем нарушителям назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.