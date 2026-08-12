Москва12 авгВести.После массовой драки мигрантов на стройке в Рязанском районе Москвы Кузьминский районный суд рассмотрел дела об административном правонарушении в отношении 26 иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
Суд установил, что 10 августа в дневное время на стройке в Рязанском районе города Москвы рабочие вступили в бытовой конфликт, который повлек массовую дракуговорится в сообщении
Всем нарушителям назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.