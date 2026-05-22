На юго-востоке Москвы после драки задержаны 33 человека После массовой драки на юго-востоке Москвы задержали 33 человека

Москва22 мая Вести.В Москве на улице Юных Ленинцев произошла массовая драка с участием мигрантов. Конфликт оперативно пресекли прибывшие на место сотрудники полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД по г. Москве.

Всего задержано 33 человека в возрасте от 17 до 60 лет. 25 участников потасовки были задержаны полицейскими прямо на месте, ещё восьмерых позже установили оперативники уголовного розыска говорится в сообщении

После задержания 24 иностранных гражданина получили протоколы по статье "Мелкое хулиганство". Ещё трое привлечены за нарушение миграционного законодательства. Одного человека ждет депортация. В отношении еще шестерых человек возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Все они арестованы и заключены под стражу.