Мосгорсуд не стал отменять аресты за акцию в здании правительства

Мосгорсуд подтвердил аресты участников акции в приемной правительства Москвы Мосгорсуд не стал отменять аресты за акцию в здании правительства

Москва17 июл Вести.Московский городской суд рассмотрел 15 июля жалобы Александра Зимбовского, Елены Сидоренковой, Анжелы Асцатрян и Вартухи Карапетян, которых Тверской районный суд признал виновными в неповиновении полиции (и назначил административный арест: Зимбовскому — 12 суток, остальным — по 10 суток. Участники акции считали наказание слишком строгим и пытались его оспорить, но Мосгорсуд оставил решение без изменений. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

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Ранее сообщалось, что пять человек оштрафовали за несанкционированный митинг в приемной правительства Москвы. 9 июля обвиняемые скандировали оскорбительные лозунги и мешали работе учреждения. Когда приехали полицейские, участники не прекратили акцию и отказались ехать в отдел. Всех участников оштрафовали.