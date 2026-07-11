Суд наказал пятерых человек за несогласованный митинг в правительстве Москвы

Пятерых человек оштрафовали за несанкционированный митинг в правительстве Москвы Суд наказал пятерых человек за несогласованный митинг в правительстве Москвы

Москва11 июл Вести.Пятерых человек оштрафовали за несогласованный митинг в здании правительства Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

По делам о несанкционированном митинге (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ) и неповиновении требованиям правоохранителей (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ) проходили Александр Зимбовский, Елена Сидоренкова, Анжела Асцатрян, Вартуха Карапетян и Галина Седых.

По данным суда, все они днем четверга, 9 июля, устроили митинг в приемной Правительства Москвы. Нарушители скандировали оскорбительные лозунги, тем самым мешая работе сотрудников ведомства. Когда прибыла полиция, они отказались проследовать в отдел и продолжили свои действия.

Суд признал всех виновными в указанных правонарушениях и назначил наказание: по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ каждому административный штраф в размере 20 000 рублей говорится в сообщении

Зимбовскому также назначили арест на 12 суток, Сидоренкова, Асцатрян и Карапетян получили 10 суток, а Седых отделалась дополнительным штрафом в 4 000 рублей.