В Москве оштрафовали танцующих лезгинку рядом с храмом

За лезгинку возле храма в Москве оштрафовали четырех человек В Москве оштрафовали танцующих лезгинку рядом с храмом

Москва4 июл Вести.В Москве суд оштрафовал четырех человек, танцевавших лезгинку возле храма на Маросейке. Видео с танцем попало в интернет, после чего участников установили и вызвали в полицию, сообщает MK.RU.

Прохожие засняли, как группа из 7-8 человек исполняет танец на мостовой, около храма Святителя Николая Чудотворца. Видео попало в Сеть и получило общественный резонанс говорится в сообщении

На молодых людей составили протоколы по статье 5.26 части 2 Кодекса об административных правонарушениях («Публичное осквернение предметов религиозного почитания»). Решением суда им выписан штраф на 30 тысяч рублей каждому.