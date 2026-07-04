Москва4 июлВести.В Москве суд оштрафовал четырех человек, танцевавших лезгинку возле храма на Маросейке. Видео с танцем попало в интернет, после чего участников установили и вызвали в полицию, сообщает MK.RU.
Прохожие засняли, как группа из 7-8 человек исполняет танец на мостовой, около храма Святителя Николая Чудотворца. Видео попало в Сеть и получило общественный резонансговорится в сообщении
На молодых людей составили протоколы по статье 5.26 части 2 Кодекса об административных правонарушениях («Публичное осквернение предметов религиозного почитания»). Решением суда им выписан штраф на 30 тысяч рублей каждому.