Суд заблокировал три сайта с порнографией с образами священнослужителей

Москва13 мая Вести.Суд Москвы заблокировал три интернет-ресурса, где размещались порнографические ролики с участием актеров в образе священнослужителей. Об этом сообщает РИА Новости.

Иск межрайонной прокуратуры удовлетворил Люблинский районный суд.

Распространение данного материала может быть предпосылкой к разжиганию национальной, расовой или религиозной ненависти или вражды сказано в сообщении

Как отметили в надзорном ведомстве, распространение подобных материалов нарушает право граждан на свободу совести и вероисповедания и способствует организации занятием проституцией.

В публикации отмечается, что сайты были ориентированы на русскоязычную аудиторию, а доступ к контенту осуществлялся без регистрации и паролей.