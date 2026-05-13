Москва13 маяВести.Суд Москвы заблокировал три интернет-ресурса, где размещались порнографические ролики с участием актеров в образе священнослужителей. Об этом сообщает РИА Новости.
Иск межрайонной прокуратуры удовлетворил Люблинский районный суд.
Распространение данного материала может быть предпосылкой к разжиганию национальной, расовой или религиозной ненависти или враждысказано в сообщении
Как отметили в надзорном ведомстве, распространение подобных материалов нарушает право граждан на свободу совести и вероисповедания и способствует организации занятием проституцией.
В публикации отмечается, что сайты были ориентированы на русскоязычную аудиторию, а доступ к контенту осуществлялся без регистрации и паролей.